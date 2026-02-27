Romero ve más de un 50% de posibilidades de aprobar los Presupuestos: "No planteamos otra opción"

La consellera de Economía Alícia Romero entrega al presidente del Parlament Josep Rull el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, a 27 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, cree que las posibilidades de aprobar el Presupuesto de la Generalitat de 2026 en el Parlament, que está pactado con Comuns pero no con ERC, son superiores al 50%: "No planteamos otra opción. Nuestro escenario es Presupuestos. 'Plan A' Presupuestos. 'Plan B' Presupuestos. 'Plan C' Presupuestos".

En una rueda de prensa en la Cámara tras presentar ante el presidente del Parlament, Josep Rull, y los grupos parlamentarios, el proyecto de ley aprobado este viernes en el Consell Executiu, se ha mostrado optimista y ha asegurado que hay "suficiente margen" para cerrar un acuerdo con los republicanos.

"Hace meses que trabajamos con ERC, hemos generado las confianzas. Siempre hay momentos altos y bajos en las relaciones, pero estoy convencida de que podremos superarlos y que estos Presupuestos se podrán aprobar. Tengo que ser optimista y positiva, si no, ¿qué mensaje estaría trasladando a la ciudadanía?", ha valorado.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Sobre la posibilidad de retirar el proyecto de ley en caso de no cerrar un acuerdo antes de la votación de las enmiendas a la totalidad (que ERC ha anunciado que presentará mientras espera si se reconduce la situación), ha dicho que van "paso a paso", y que trabajarán para cerrar un acuerdo antes de que se produzca este posible escenario.

"El Govern pondrá todas sus energías, todos sus esfuerzos, para llegar a este acuerdo. Hemos dejado margen suficiente también al acuerdo presupuestario, en las cuentas públicas, para que podamos incorporar las demandas que nos pueda hacer ERC", ha asegurado.

Ha añadido que el hecho de que se haya aplazado el debate de totalidad a la semana del 18 de marzo "abre la puerta a tener una negociación un poco más larga para llegar a un acuerdo", y ha confiado en que así sea.

RECAUDACIÓN DEL IRPF

Que haya avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat es el principal escollo en las conversaciones, según ERC, y Romero ha defendido que el Govern, pero también el Gobierno, tienen la voluntad de avanzar en esta carpeta.

"La voluntad del Gobierno de España es que despleguemos la Agencia Tributaria para que Catalunya pueda gestionar el IRPF. El compromiso está firmado en una bilateral", ha sostenido.

Ha dicho que el acuerdo de investidura con los republicanos ya establece que la Generalitat lo gestionará progresivamente: "Es muy difícil gestionar de golpe el 100% el IRPF. Es un impuesto masivo, muy complejo. No estamos preparados para gestionarlo. Aparte de las modificaciones legislativas necesarias, no estamos preparados para gestionarlo".

EL PSC PIDE "RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, ha llamado a las fuerzas progresistas de la Cámara a estar "a la altura de la exigencia, de la responsabilidad y las soluciones que los catalanes necesitan" y ha asegurado que las cuentas presentadas son un ejemplo de responsabilidad, valentía y ambición por parte del Govern.

"El presidente Illa se presentó con uno de sus lemas, que era 'Unir y servir'. Cumplida la primera fase de unir, es el momento de centrar todos los esfuerzos en la segunda fase, en la de servir. Y esto es posible con los presupuestos más ambiciosos de la historia", ha concluido.