La Ronda de Dalt de Barcelona recuperará los 3 carriles por sentido el 29 de agosto

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ronda de Dalt de Barcelona recuperará los tres carriles por sentido el próximo viernes 29 de agosto tras las obras de cobertura iniciadas el 14 de julio, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha explicado que los trabajos, previstos inicialmente hasta el 4 de septiembre, finalizarán una semana antes y ha detallado que este verano se han construido prismas de servicios, nuevas aceras y puertas de salidas de emergencia en el tramo entre el IES Vall d'Hebron y la avenida de Vallcarca.

Para realizar los trabajos finales se prevén dos cortes nocturnos totales entre las salidas 5 y 6, la noche del 27 al 28 de agosto en sentido Besòs, y la noche del 28 al 29 en sentido Llobregat, con desvíos del tráfico por encima de la ronda.

El Ayuntamiento ha recordado que la cobertura de este tramo sumará 340 metros a los 200 ya ejecutados y generará un nuevo espacio ciudadano y verde en beneficio de los barrios de Sant Genís dels Agudells y la Teixonera, en el marco de "una demanda vecinal largamente reivindicada".

La previsión es que el conjunto de obras de cobertura y sus instalaciones finalicen en mayo de 2027 con una inversión de unos 12 millones de euros para la estructura y de otros 20 millones para la cobertura, las instalaciones y los acabados del túnel.