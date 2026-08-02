La Ronda de Dalt de Barcelona tendrá dos carriles entre las salidas 5 y 6 hasta el 24 de agosto

Archivo - Imagen de la Ronda de Dalt de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la Ronda de Dalt comprendido entre las salidas 5 y 6 tendrá desde este lunes y hasta el 24 de agosto dos carriles por sentido para avanzar en las obras de cobertura, según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

La intervención permitirá hacer los trabajos de instalación del futuro túnel, relacionados con el cableado, la seguridad, la ventilación y la iluminación, después de que la próxima semana concluya la colocación de 56 de las 101 piezas que formarán la nueva cubierta de este tramo de la vía.

Los cortes nocturnos que se realizan de domingo a jueves desde el pasado 20 de julio finalizarán el 6 de agosto, por lo que entre el 3 y el 6 de agosto coexistirán con la reducción de un carril por sentido.

La cobertura de este tramo de 340 metros dará continuidad a la ya construida entre el Mercat de la Vall d'Hebron y el IES Vall d'Hebron, donde se cubrieron 200 metros.

Las obras comenzaron en junio de 2024 con la construcción del muro central y las salidas de emergencia del futuro túnel y cuentan con una inversión prevista de unos 12 millones de euros para la estructura, a los que se sumarán otros 20 millones destinados a la cobertura, las instalaciones y los acabados.