Ros Roca destina 25 millones a una nueva planta de producción en Tàrrega (Lleida)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en su visita a Ros Roca. - GENERALITAT

LLEIDA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha inaugurado una nueva planta de producción de Ros Roca en Tàrrega (Lleida) en la que ha invertido 25 millones de euros y que ha creado 200 puestos de trabajo en tres años, informa el Departamento este viernes.

La ampliación de las instalaciones cuenta con 96.000 metros cuadrados y se dedicará a la producción de diferentes modalidades de equipos recolectores de basura, con una capacidad de fabricación de 2.000 unidades.

El proyecto ha contado con el apoyo de la agencia Acció y con varias líneas de subvenciones a inversiones empresariales de alto impacto para otros proyectos.

Ros Roca es filial del grupo neerlandés Terberg, con el que se fusionó en 2016, y el 70% de la producción de la planta de Tàrrega se destina a la exportación.

La compañía factura anualmente 163 millones de euros y en 2024 produjo más de 15.000 contenedores y 1.400 cajas recolectoras.