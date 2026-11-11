Ros (UGT) afirma que la huelga lanza un mensaje: "Subir salarios y bajar precios de vivienda"

Camil Ros hace declaraciones antes de la manifestación unitaria - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, ha asegurado que la huelga general de este miércoles lanza un mensaje muy claro a los políticos: "Hay que legislar para subir los salarios y para bajar los precios de los alquileres y de la vivienda"

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de que arrancara la manifestación unitaria este miércoles por la tarde con motivo de una huelga que ha calificado de éxito: "Catalunya ha parado y como sitúan algunas informaciones, Catalunya es de los sitios que ha parado más de todo el Estado".

Ha destacado la respuesta "cívica y democrática" de la ciudadanía, que no solo lanza un mensaje a los políticos, sino también a las patronales para que se sienten a negociar y para que los trabajadores lleguen a fin de mes y tengan una vida digna, ha dicho.