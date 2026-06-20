Ros (UGT) asegura que UGT sigue siendo un sindicato antifascista y "la casa de los trabajadores"

Archivo - El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, durante la concentración por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a 28 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TERRASSA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, ha afirmado que UGT sigue siendo un sindicato antifascista frente a un contexto en el que ciertos sectores quieren sembrar la división y el odio: "Nosotros somos la casa de todos los trabajadores, vengan de donde vengan, para defender sus derechos todos juntos".

Lo ha afirmado en declaraciones a los medios este sábado antes del acto de conmemoración del 50 aniversario de la Assemblea de Terrassa (Barcelona), donde ha apuntado que dicha celebración servirá para recuperar "el hilo que el fascismo rompió".

Ros ha asegurado que el acto de este sábado tiene mucho sentido porque seguramente la generación de entonces pensaba que ya no se tendría que luchar contra el fascismo: "Y por desgracia, a fecha de hoy tenemos que volver a hacerlo como siempre lo ha hecho la UGT".