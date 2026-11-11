Ros (UGT) dice que se ha lanzado un mensaje muy claro "vaciando empresas y llenando calles"

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, ha asegurado que la huelga general de este miércoles lanza un mensaje muy claro a las administraciones "vaciando empresas y llenando calles" y calificado de éxito masivo el paro porque ha unido a los sindicatos mayoritarios con el Sindicat de Llogateres y otras organizaciones.

"El contenido y el discurso lo hemos ganado", ha dicho en una comparecencia ante los medios, y ha asegurado que la gente tiene muy claro que quiere llegar a final de mes con dignidad, que suban los salarios y que bajen los precios de los alquileres y de poder comprar una vivienda y que los precios se puedan regular.

"Este es el mensaje muy claro y pacífico y democrático, vaciando las empresas y llenando las calles", ha añadido, tras asegurar que el seguimiento de la huelga ha sido masivo, una media de un 84%, y ha afirmado que huelga no es un punto final, es un punto de inflexión.