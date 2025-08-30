Ros (UGT) espera que la financiación no se reduzca a un acuerdo político "como con Rodalies"

Pide un gran acuerdo sobre inmigración para combatir los discursos de la extrema derecha

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha abogado por que la implementación de una financiación singular para Catalunya no se reduzca solo a un gran acuerdo político "como con el traspaso de Rodalies", según sostiene, sino que se trabaje para que esté dotada técnicamente.

"Hacer un titular o hacer un acuerdo marco es muy fácil, pero tú debes saber un poco todas las dificultades que existen", ha analizado Ros en una entrevista de Europa Press.

A su juicio, es importante que en el debate de la financiación se incluyan los medios necesarios para que la hacienda catalana se desarrolle con garantías de un buen funcionamiento: "Es diferente, pero puede pasar un poco como con el traspaso de Rodalies, que tu pactes un acuerdo en que las estructuras no están de primera".

En este sentido, ha recordado que la contratación y la formación del personal "necesita tiempo" y convocatorias públicas, algo que ha ejemplificado con los dos años de formación que se necesitan para formar a más maquinistas.

Por otro lado, ha dicho que otro de los grandes retos del ejecutivo de Salvador Illa es crear un "gran acuerdo sobre inmigración" para combatir los discursos de la extrema derecha.

"Cada vez más existe un discurso trampa y mentiroso que está intentando generar enfrentamiento. Cada vez hay más comentarios relacionados con el origen y especialmente con la gente del mundo árabe, más que con otros", ha observado.

Ha apostado por qué las fuerzas antirracistas pasen "a la ofensiva" para no ir a contracorriente de los discursos de la extrema derecha, así como por implementar buenas políticas de inserción.

PRESUPUESTOS DE 2026

"Los gobiernos deben tener preocupaciones por todos estos elementos, porque cualquier oportunidad de un malestar social la extrema derecha lo utiliza", ha considerado el sindicalista tras señalar la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como otras de las cuestiones prioritarias a abordar.

Para poder desarrollar todas estas políticas, Ros ha abogado por pactar unos Presupuestos y no encadenar tres prórrogas seguidas, aunque ha señalado que lo más esencial es hacer un debate sobre el uso que se le da a los fondos pactados.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA

Preguntado por las peticiones de Junts de involucrar más Ministerios en el debate de la reducción de la jornada laboral, Ros ha sido claro: "Cuanta más gente haya para trabajar por el acuerdo, mejor, lo que no se puede hacer es diluir".

"Podemos hablar del tiempo que se tarda en implementar, de cómo se hace, de situaciones de ciertos sectores o pequeñas empresas. Pero lo que debe quedar claro es que se debe aplicar, a todo el mundo, trabaje en el sector que trabaje", ha aseverado.