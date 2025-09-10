Ros (UGT) y López (CC.OO.) lamentan el rechazo a la reducción de jornada pero aseguran perseverar

Archivo - El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Los sindicatos UGT y CCO - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Belén López, respectivamente, han expresado su rechazo después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado este miércoles el trámite de la ley sobre la reducción de la jornada laboral, pero han asegurado perseverar para lograr su aprobación: "Hemos perdido una votación, pero no la reivindicación", ha dicho Ros.

En una entrevista en Tv3 recogida por Europa Press, Ros ha lamentado que ni siquiera se haya podido acceder a debatir dicha ley, y ha dicho textualmente que han votado en contra "Junts, PP, Vox y Foment del Treball".

Por su parte, López ha puesto el foco sobre las 350.000 mujeres a jornada parcial que hubieran visto incrementado su sueldo en caso de que la cámara española hubiera aceptado a trámite esta ley: "El trabajo digno implica un tiempo justo que te permita conciliar, unos salarios dignos y que no pierdas la vida en el trabajo", ha dicho.

En este sentido, López ha criticado los "falsos debates" en los que se ha situado Junts, ya que según ella los trabajadores no escogen entre opción 'a' y 'b', sino que se trata de un conjunto de derechos.

Además, Ros ha señalado que la reducción se trata de dos horas y media menos, por lo que es "perfectamente posible" llevar a cabo esta ley y, sino, buscar los mecanismos para que pueda ser efectiva.

Finalmente, López ha añadido que Junts usa los mismos argumentos que empleó al negociar el incremento del salario mínimo en el marco de la Reforma Laboral, negando que estas "mejoras de derechos" hayan provocado menos contrataciones, la disminución de la productividad o el cierre de empresas.