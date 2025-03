Ros (UGT) valora "medio bien" el retorno de Fundación La Caixa y Criteria porque no vuelve CaixaBank

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha valorado "medio bien" el retorno de la sede social de Fundación La Caixa y CriteriaCaixa a Catalunya al no volver también la sede de CaixaBank, que se trasladó a Valencia el 7 de octubre de 2017 tras el referéndum del 1 de octubre.

En una entrevista en 'Ser Catalunya', recogida este jueves por Europa Press, ha analizado que se trata de una "noticia simbólica y que tiene su comportamiento en clave política".

Asimismo, ha señalado que la decisión de volver no tiene impacto ni positivo ni negativo en la ocupación, ya que el traslado no impactó en los trabajadores en Catalunya, y ha considerado que la marcha de CriteriaCaixa y Fundación La Caixa "es una situación que no debería haber pasado".