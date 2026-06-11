Rosalía retoma este jueves su gira por Norteamérica con el concierto en Boston

Archivo - Rosalía, aclamada por sus fans de Sevilla, a 08 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Leandro Wassaul - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rosalía retomará este jueves su gira por Norteamérica con un concierto en la TD Arena de Boston (Estados Unidos), que se celebrará a las 20.30 hora local (2.30 del viernes en España), según ha explicado el recinto en sus redes sociales.

La catalana continuará el 'Lux Tour' tras la cancelación de los conciertos previstos para Miami y Orlando los días 4, 6 y 8 de junio, que anuló por motivos personales.

A la espera de nuevas fechas para los conciertos que no pudieron celebrarse, Rosalía tiene programados conciertos en Toronto (Canadá), Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland, tras los cuales dará el salto a América Latina con un primer concierto en Bogotá (Colombia) el 16 de julio.