Rosell y Bartomeu, citados este jueves a declarar como investigados en el 'caso Negreira'

Archivo - Los expresidentes del FC, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Se investiga si los presuntos pagos del Barça a Negreira fueron destinados a favores arbitrales

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu comparecerán como investigados este jueves ante la instructora del 'caso Negreira', la magistrada Alejandra Gil, para declarar sobre los presuntos pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, además de a los dos expresidentes del Barça, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona también tomará declaración a dos exdirectivos del club, Òscar Grau y Albert Soler, y al hijo y la pareja del exnúmero dos de los árbitros españoles.

Las declaraciones de Bartomeu y Rosell, que estaban citados el 17 y el 30 de junio respectivamente, fueron aplazadas después de que sus abogados alegaran que tenían otros señalamientos fijados con anterioridad en las mismas fechas.

Hasta ahora, el único que compareció ante el juez --en aquel momento el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y ahora jubilado--, fue Negreira, en marzo de 2024, que se acogió a su derecho a no declarar.

NEGREIRA INTENTÓ NO DECLARAR

La cita se acordó después de que Aguirre recibiera el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira, que en un primer momento pidió no declarar alegando que sufre demencia.

Sin embargo, el médico del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec), que lo evaluó en octubre de 2023, estimó que podía prestar declaración y Aguirre decidió convocarlo, una cita que también se aplazó hasta en dos ocasiones por motivos de agenda de los abogados.

EL CASO

El caso se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el FC Barcelona, sus expresidentes Rosell y Bartomeu, exdirectivos del club, y el propio Negreira, alegando que empresas de este último giraron facturas al Barça que no se correspondían con ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real.

La causa principal investiga si los presuntos pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira --casi 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir supuestos favores arbitrales para el club blaugrana, por lo que, además del supuesto cohecho, se investigan posibles delitos de administración desleal y falsedad documental.