Rosell y Bartomeu defienden que el contrato con Negreira fue una herencia y que asesoraba al club

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, han explicado ante la jueza que instruye el 'caso Negreira' que la vinculación contractual con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, fue una herencia de anteriores presidentes blaugranas, según han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo han manifestado este jueves en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, en la que Rosell, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha explicado que el Barça estaba ganando no sólo en España sino también en Europa, donde Negreira no tenía influencia, lo que evidenciaría que no pagaron por favores arbitrales.

En la misma línea que Rosell, Bartomeu ha manifestado a su salida de los juzgados que el club blaugrana era "el mejor equipo del mundo", por lo que no tiene sentido hablar de ayudas arbitrales porque no eran necesarias, y que Negreira y su hijo prestaron servicios al Barça tanto por asesoramiento deportivo como arbitral.

