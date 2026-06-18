Roser Cabré-Verdiell gana el Premi Crexells con 'Que morin els fills dels altres'

La escritora Roser Cabré-Verdiell - ATENEU BARCELONÈS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora barcelonesa Roser Cabré-Verdiell Surribas ha ganado el 55 Premi Crexells que concede el Ateneu Barcelonès a obra publicada con la novela 'Que morin els fills dels altres' (Males Herbes), que aborda la relación con el miedo y el deseo.

El jurado que ha escogido el Premi Crexells ha estado formado por Lluïsa Julià como presidenta, Xavier Aliaga, Francesco Ardolino, Montserrat Palau, Xènia Djakonova y Eva Piquer, informa este jueves el Ateneu Barcelonès.

En 'Que morin els fills dels altres', Rebeca, una mujer encogida por el miedo, se acaba de trasladar con su familia a Ocata y conoce a los vecinos de la casa de enfrente, en unas relaciones que se irán enrareciendo y los miedos de ella comenzarán a tomar nuevas formas, más ligadas a la geografía del pueblo y la magia de sus espacios sórdidos.

El jurado ha valorado tanto la capacidad de "sacudir la institución familiar" desde el título, impactante y enigmático, así como el ritmo rápido, con numerosos meandros de una prosa magnética y poderosa que transporta al lector a través de un mundo que se mueve en la ambigüedad.

La escritora ha asegurado que el Premi Crexells es un galardón de trayectoria exquisita y que formar parte de la lista de ganadores es "entre una responsabilidad y un gozo", y ha afirmado que los premios a obra publicada validan una propuesta editorial, una propuesta de autor y empujan a seguir haciendo literatura desde el universo propio.

Sobre la novela, Cabré-Verdiell ha dicho que versa sobre un deseo humano porque "es un deseo de que la desgracia siempre sea la de los otros y no uno mismo", y sobre el título ha dicho que mucha gente lo ha leído como una provocación, pero que cuando se lee la novela se entiende mucho.

EL MIEDO Y EL DESEO

Ha afirmado que la novela la relación que se tiene con el miedo y el deseo y como las dos "salen de lo mismo, se fundamentan en lo mismo, que es la posibilidad, que es este condicional de 'y si".

"Lo que pasa es que con el deseo vamos de cara, y si salgo a la calle y me pasan cosas maravillosas, y con el miedo este 'y si' nos paraliza, y si salgo a la calle y me pasa una desgracia", ha subrayado.

Cabré-Verdiell ha afirmado que la escritura no puede reducir el mundo, sino que "lo tiene que ampliar, lo tiene que expandir", por lo que a ella le gusta coger una escena hiperrealista y dinamitarla y es muy importante que los lectores entren en el juego y entren en cuantas maneras hay de observar la realidad.

Roser Cabré-Verdiell (Barcelona, 1982) ha publicado numerosos cuentos en revistas literarias y en antologías destacadas como 'Barcelona 2059', 'Extraordinàries' y 'Deu relats ecofuturistas'.

En 2022 debutó en la novela con 'AIOUA' (Males Herbes), que recibió el Premi Finestres de Narrativa 2023 y el Premi 42, y 'Que morin els fills dels altres' es su segunda novela.

Se da la circunstancia de que este galardón es el segundo que recibe la editorial Males Herbes esta semana a obra publicada, después de que este miércoles Ferran Garcia ganara el Premi Llibreter Literatura Catalana con la novela 'Sau'.