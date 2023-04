Rovira (ERC) pide a Turull (Junts) mayor entendimiento entre partidos independentistas

Siente que aún no tiene "todas las garantías para poder volver" a Catalunya



La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido al secretario general de Junts, Jordi Turull, un mayor entendimiento entre partidos independentistas: "Estos días he escuchado a Jordi Turull diciendo 'basta, el independentismo se tiene que poder entender, tiene que poder debatir', y le tomo la palabra. Todavía más, se lo pido".

En una entrevista en el diario 'El Punt Avui' recogida este domingo por Europa Press, ha afirmado que "la confrontación entre independentistas parte de la confusión del adversario político, y eso tiene que terminar", y ha señalado textualmente al Estado español como adversario.

Según Rovira, "no hay dos estrategias para llegar a la República Catalana, hay una sola", que consiste en aprovechar la mesa de diálogo con el Gobierno, por lo que ha considerado que la estrategia que propone Junts en este momento es una vía complementaria, ha dicho.

"Si no somos honestos y nos decimos lo que tenemos que hacer mejor para ganar, y no nos explicamos qué tenemos que preparar en el próximo embate democrático para poder hacer la independencia, seguramente no llegaremos", ha apuntado.

"SIENTO QUE AÚN NO TENGO TODAS LAS GARANTÍAS"

Preguntada por si volverá a Catalunya después que el juez Pablo Llarena haya ratificado su orden de detención solo por desobediencia, ha respondido: "Cada vez se van generando mejores condiciones, pero yo siento que aún no tengo todas las garantías para poder volver".

"Llarena ahora me llama a declarar por presunta desobediencia pero cuando se abra juicio oral la imputación seguirá siendo de rebelión", ha asegurado.

Para ella, ahora los mejores dirigentes son "los represaliados, y hablo sobre todo por mi y la gente de ERC con quien comparto red", ha añadido Rovira.

Ha señalado que la candidatura de Junts para las elecciones municipales de Barcelona con el exalcalde Xavier Trias como candidato responde "a una esperanza de rehacer un partido político".