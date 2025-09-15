Rubió invertirá 14 millones en su planta de Castellbisbal (Barcelona) y duplicará producción

Render de la ampliación de la planta de Rubió en Castelldefels - RUBIÓ

Creará 100 nuevos puestos de trabajo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Rubió invertirá 14 millones de euros en la ampliación de su planta de producción de Castellbisbal (Barcelona) en un proyecto que permitirá duplicar la capacidad productiva actual de 10 millones de unidades anuales y crear 100 nuevos puestos de trabajo en el área de producción.

La farmacéutica, de capital familiar, tiene cerca de 300 empleados y presencia mediante más de 80 socios en más de 70 países, ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

Con esta ampliación, la capacidad superará los 20 millones de unidades fabricadas, garantizando la respuesta a la creciente demanda y consolidando a Rubió en el mercado internacional.

El ceo de Rubió, Pelayo Rubió, ha afirmado que el negocio "sigue creciendo a nivel nacional e internacional" sin tener que externalizar la producción, y ha añadido que para la compañía es fundamental fabricar sus productos y controlar el proceso de producción.

"Cada año invertimos en tener una 'pipeline' de diez nuevos productos y con esta ampliación buscamos no solo cubrir la demanda de los productos actuales, sino también en satisfacer la de estos nuevos desarrollos de producto propio", ha añadido.

La alcaldesa de Castellbisbal, Dolors Conde, ha asegurado que es "un gran día no para Rubió, sino también para Castellbisbal, la comarca y para el país", y ha dicho que con este proyecto el municipio se consolida como motor económico y generador de oportunidades.

100 PUESTOS DE TRABAJO

La planta de Castellbisbal, inaugurada en 2001, cuenta actualmente con 2.900 metros cuadrados de superficie, y con la ampliación incorporará tecnología de vanguardia, nuevas áreas de I+D y procesos digitalizados para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones.

El proyecto prevé 100 nuevos puestos de trabajo cualificado: "Hoy contamos con unas 100 personas en el área de producción y con este proyecto prevemos doblar el personal", ha añadido Pelayo Rubió.

La compañía farmacéutica, fundada en 1968, ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido a doble dígito, y en 2024 alcanzó una facturación de 180,8 millones de euros, un 38,5% más que el año anterior, con un beneficio neto de 5,5 millones de euros y un Ebitda de 14 millones de euros, siendo la previsión para 2025 alcanzar los 193 millones de euros.