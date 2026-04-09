Rufián pide a ERC que intente liderar la unidad de la izquierda: "Si no, nos matarán por separado"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (c), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Cata - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido a su partido que intente liderar la unidad en la izquierda y ha defendido que pueda inspirar a las izquierdas alternativas en España ante el auge de la extrema derecha, tras lo que ha avisado: "Si no, nos matarán por separado", en alusión a unas futuras elecciones generales.

Así se ha pronunciado este jueves en el acto 'Qué s'ha de fer?', junto con la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero, y el exdirigente de Comuns, Xavi Domènech, que se ha celebrado en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ante unas 300 personas.

"Le pido a mi partido que intente liderar esto. Y si me va el cargo, me voy a mi casa", ha sostenido Rufián, que ha celebrado que en Andalucía se haya logrado una candidatura unitaria de izquierdas, pero ha reclamado que la izquierda soberanista --en alusión a ERC, EH Bildu, BNG y Compromís-- haga un esfuerzo para simplificar diferencias con el resto de las izquierdas.

REPETIR UNIDAS PODEMOS

Ha reclamado que se repita una coalición como fue Unidas Podemos, y se ha preguntado: "¿Y por qué ERC no puede inspirar, digo con humildad, pero inspirar, como en otros momentos, a esta izquierda española, esta izquierda con un proyecto más españolista, con un proyecto más federal, confederal?".

Ha sostenido que alrededor de Montero se pueden "aglutinar muchas cosas", y ha defendido que ERC ayude a que se produzcan estas confluencias, tras lo que ha añadido que el problema no lo tienen las izquierdas soberanistas, a las que cree que les irá bien si hay elecciones, sino que el problema está en la izquierda a la izquierda del PSOE.

El dirigente republicano ha sostenido que se niega a relegar a la abstención o a votar al PSOE a personas de izquierdas: "Yo me niego a avergonzarme de decir que quiero que a las izquierdas españolas les vaya bien. Porque yo quiero un Gobierno del PSOE sumiso, a Bildu, a ERC, a Compromís, a Adelante Andalucía, a las izquierdas soberanistas".

Ha avisado que "lo que viene no es lo de siempre, lo que viene es un enorme sufrimiento social, Abascal de vicepresidente", ha advertido Rufián, que ha insistido que querer frenar esto no le hace ni menos catalán ni menos independentista.

LA FÓRMULA

En cuanto a la fórmula que se debe utilizar para unir a la izquierda, ha señalado que él no tiene una barita mágica, tras lo que ha añadido que cuanto más se hable del 'cómo' más fácil tienen "los aparatos de los partidos" decir que no, tras lo que les ha emplazado a hablar y les ha recetado hablar de ciencia y programa.

"¿Por qué no hacéis un grupo interparlamentario en el Congreso? Hay mil maneras de hacer estas cosas que estamos proponiendo. Debemos dar espacio a las cúpulas de los partidos para que puedan hablar", ha subrayado Rufián.

También ha asegurado que la izquierda no debe insultar al votante de Vox y Aliança Catalana (AC): "No todos son unos fachas. La mejor manera de regalarles es decirles que son idiotas o unos fachas. Les han convencido de que el culpable de su precariedad es alguien más vulnerable que él", ha apuntado.

NO REPARTIR CARNETS

Rufián ha llamado a convencer a la gente más allá de banderas, idiomas y causas, y no repartir carnets de izquierdas o de derechas: "Tenemos que hablar de tú a toda la gente y decirle mira si compartes justicia social, democracia, libertad y tal y cual eres de los míos. Sin tantas manías, sin tanto léxico, sin tanta frase de taza motivadora de desayuno".

También ha apuntado que "el problema no son los fascistas, son los neutrales, porque no hay tantos fascistas", tras lo que ha instado a la izquierda a abordar temas que le son incómodos como el orden, la seguridad y la migración, sin vincularlos, ya que considera que hay personas que escuchan a representantes de la extrema derecha hablar de esto y les suena bien lo que dicen.

Ha sostenido que él no quiere gobernar España sino que "se gobierne bien España", y ha apostado por competir digitalmente con la extrema derecha.

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

Ha sostenido que defender todo esto no le hace menos catalán y menos independentista, tras lo que ha señalado que por primera vez la izquierda soberanista puede ser un espacio a la izquierda del PSOE "donde el derecho a la autodeterminación de Catalunya y de Euskadi no esté puesto en duda".

También ha acusado a Junts de llevar dos años votando junto con PP y Vox en el Congreso, y sobre el independentismo catalán ha añadido: "El relato mágico de que somos el 70, el 60, hasta el 50% de los indepes en Catalunya es magia. Pese a todo, no es así. Y decirlo, a mí no me hace menos indepe. Me hace más realista".