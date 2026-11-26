El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, en un acto en Rubí - EUROPA PRESS

Alamany agradece el apoyo de Lluc Salellas y afirma que necesitan "la ayuda de todos los socialistas"

RUBÍ (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado al cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, y a número 2 de Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, de hablar con "eufemismos" cuando se refieren a la vivienda, y ha llamado al voto del socialista decepcionado.

Así se ha pronunciado este jueves en un acto en Rubí (Barcelona), que se ha repetido dos veces por la gran afluencia de público, y en el que también han participado la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany; los números 2, 9 y 11 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla, Héctor Sanchez y Cesc Poch, y la candidata de ERC a la Alcaldía de Rubí, Montse Soler.

Ante un público de unas 1.200 personas sumando los dos actos, Rufián ha descrito a Hereu y Urtasun como dos buenos políticos, pero les ha reprochado que les cuesta un poco hablar de vivienda y de hacerlo con eufemismos: "Si no entendéis a un político es porque no quiere ser entendido".

Ha subrayado que la solución no pasa únicamente por construir más viviendas ni por mejorar el transporte público, sino por intervenir el mercado, "para que las familias dejen de competir con los que usen las viviendas como una palanca para hacerse ricos".

SIN COMPLEJO DE REPRESENTAR A SOCIALISTAS

El candidato republicano ha asegurado que respeta mucho las siglas del PSC, porque han representado a mucha gente, pero ha pedido que le den su voto aquellos que piensen: "Ay, ay, ay, que quizás los míos no hacen el trabajo", y ha añadido que no tiene ningún complejo en representarles y que será un honor hacerlo.

El republicano se ha solidarizado con los profesores catalanes que han hecho huelga este jueves, mostrando la camiseta amarilla con la que protestan habitualmente, y ha criticado que "llamen terrotistas" a un colectivo que defiende la educación catalana, tras lo que ha afirmado que hay que presionar al PSOE para que solucione este conflicto.

Como ya es habitual en sus mítines, Rufián ha citado discursos de los expresidentes de la Geralitat Lluís Companys, Francesc Macià y Pasqual Maragall, y también del que fue el líder del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida Julio Anguita, que llaman a la unidad de las izquierdas y hablan de una Catalunya diversa.

ELISENDA ALAMANY

Por su parte, Alamany ha agradecido al alcalde de Girona, Lluc Salellas, (Guanyem Girona) su posición "valiente" al decir que votará a ERC el próximo domingo, y ha añadido que no se puede votar a aquellos que no hacen que funcione lo que no funciona, y tampoco a quienes dicen que están en el medio entre el bloque de la izquierda y el de la derecha y la extrema derecha, en alusión a Junts.

Ha reprochado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, diga que la economía española funciona bien: "¿En qué puto mundo vive? Que la gente va en trenes de mierda, a trabajos de mierda, a cobrar sueldos de mierda, y no es esta la Catalunya que queremos", ha subrayado.

Alamany ha apelado directamente a quienes en el pasado han votado al PSC: "Necesitamos la ayuda de todos los socialistas y las socialistas catalanes con nosotros para defender Catalunya", y también ha llamado a la gente que nunca ha votado a ERC, ya que quiere que sea un partido grande que vuelva a hacer que las cosas vuelvan a funcionar.

Ha pedido a quienes siempre han votado a ERC y ahora tienen dudas que confíen en los republicanos, que "no ha dudado nunca en defender Catalunya", y ha añadido que en el pasado han podido cometer errores, pero nunca se han confundido de adversario ni han sido los de el medio.