Rull asegura que AC representa "una enmienda a la totalidad a Jordi Pujol"

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado este viernes que Aliança Catalana (AC) representa "una enmienda a la totalidad a Jordi Pujol" en referencia a la idea de 'Catalunya como un solo pueblo' que defendía el expresidente de la Generalitat.

En una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio4 recogida por Europa Press, cree que los discursos de las formaciones de extrema derecha son "profundamente deshumanizadores" con expresiones con ausencia de compasión y empatía, aunque defiende que hay que ser más eficaces gestionando la inmigración.

También ha lamentado que AC haya generado un "marco mental" que consiste en que en el Parlament no se garantiza la libertad de expresión, algo que ha negado tras constatar que ha llamado la atención a la líder de esta formación, Sílvia Orriols, en 9 de las 280 intervenciones que ha hecho en el pleno.

"Tengo que aplicar el reglamento", ha subrayado Rull, que también se ha referido a la decisión de Junts de romper las relaciones con el PSOE, un acuerdo que avisa de que es irreversible en estos momentos.

A su juicio, el PSOE ha dilapidado un "espacio de confianza" que tenía con Junts y no ha querido especular sobre la posibilidad de una moción de censura con el PP.

Para Rull, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que ver si debe convocar elecciones anticipadas o si puede seguir gobernando, pero cree que no se equivocaron en Junts al apoyo, en su momento, de su investidura.