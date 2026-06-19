Rull desconfía de que el Supremo aplique la amnistía aunque la avale el TJUE: "No me fío nada"

El presidente del Parlament, Josep Rull, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha manifestado este viernes que desconfía de que el Tribunal Supremo (TS) aplique la Ley de Amnistia aunque reciba el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"No me fío nada del Tribunal Supremo. Para mí, las garantías que ofrece son muy bajas", ha sostenido en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, en la que ha acusado al Alto Tribunal de moverse en el terreno de lo político y no de lo jurídico.

En el caso de que el Supremo no aplicara la amnistía, Rull ha asegurado que estaría "prevaricando" y que no sería la primera vez que lo hace, y ha deseado que el TJUE se posicione sobre esta cuestión en los mismo términos que planteó el abogado general, y demostrar así que es una justicia justa.

"No tendría que ser necesario que el TJUE se tuviera que posicionar para hacer las cosas bien hechas. Pero, lamentablemente, lo será. En un Estado normal y en un Estado democrática, no sería necesario", ha afirmado.

"HERIDA PARA LA DEMOCRACIA"

Preguntado por si confía en que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, su partido, pueda volver a Catalunya este año, el presidente de la Cámara catalana ha apuntado que es lo que desea porque políticamente se trata "de un elemento que es una herida para la democracia misma".

Asimismo, sobre si cree que un posible gobierno de PP y Vox podría complicar la aplicación de la amnistía si no se hubiera aplicado todavía, ha asegurado que "el Tribunal Supremo tiene un nivel de complicidad extraordinariamente alto con PP y Vox que ha expresado sin necesidad de que gobiernen el Estado".

PIDE "MUCHAS EXPLICACIONES" AL PSOE

En relación a los casos judiciales que afectan al PSOE y preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá agotar la legislatura, Rull ha afirmado que los socialistas "tienen que dar muchas explicaciones", aunque ha señalado que, para él, lo más relevante es que Sánchez todavía no tiene presupuestos, cosa que ve como una anomalía.

"Otra cosa es todo este acoso judicial. Hay una parte que me parece consistente, y otra parte de la que nosotros ya habíamos advertido a los socialistas cuando nos pasaba a nosotros", ha agregado, y ha afirmado que hay altas dosis de arbitrariedad por parte del poder judicial.

En cuanto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Rull se ha mostrado partidario de que comparezca en el Parlament para dar explicaciones: "Ante circunstancias que generan inquietud, poder comparecer creo que es la mejor receta, yo siempre la recomiendo y la recomendaría a todo el mundo. Comparecer y dar la cara, siempre".

BANDERAS EN EL PARLAMENT

Después de que el Parlament haya acatado esta semana las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y haya dejado izadas las banderas catalana y española en el mástil de su fachada principal (y no solo los días de pleno como era habitual desde 1981), Rull ha afirmado que luchará para que la medida no sea "irreversible".

"Es una medida cautelar impuesta por el TSJC que, desde nuestra perspectiva, no tiene ninguna competencia para hacerlo. Las decisiones de la Mesa del Parlament deben ser revisadas, en todo caso, por el Constitucional, pero no por el TSJC", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que "se ha politizado profundamente" esta cuestión tras el recurso presentado por la entidad Impulso Ciudadano, que reclama otras tres cuestiones por las que el Tribunal debe pronunciarse.

DEBATIR CON VOX Y AC PARA PODER "REBATIR"

Finalmente, preguntado por los expedientes abiertos por discursos de odio en la Cámara, el último al diputado de Vox Alberto Tarradas por insinuar que deportaría a la diputada de ERC Najat Driouech, Rull ha lamentado que la libertad de expresión parlamentaria es un bien que se debe preservar y, por ello, hay "impunidad respecto a algunas afirmaciones que son claramente ofensivas".

No obstante, ha afirmado que el Parlament necesita "tener las herramientas adecuadas porque cuando se superan los límites que establece el TJUE desde un punto de vista de dignidad humana, de expresiones racistas, xenófobas, evidentemente se debe poder actuar".

En este sentido, Rull ha abogado por trasladar una parte del Código de Conducta al Reglamento del Parlament "para darle consistencia", ya que el Código no está concebido como una ley.

Preguntado expresamente por Vox y AC, ha apuntado que "se tiene que debatir a fondo con este tipo de partidos y se tienen que rebatir sus argumentos".

Respecto a AC, ha afirmado que su presencia en el escenario político "evidentemente no ayuda" a la unidad independentista.

El presidente del Parlament también se ha referido a los 20 años del Estatut de Catalunya y ha asegurado que el consenso que hubo entonces se ha podido replicar desde entonces en otras materias, aunque "aquella sentencia del TC ha marcado una brecha definitiva".