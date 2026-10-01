Rull espera que "algún día se pida perdón" por el 1-O y vuelve a reclamar aplicar la amnistía

El presidente del Parlament, Josep Rull; la secrearia primera de la Mesa, Raquel Sans, y los secrearios Juli Fernàndez y Glòria Freixa en la declaración institucional por el 1-O - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha deseado que "algún día se pida perdón" por el referéndum del 1-O y ha vuelto a reclamar que se aplique la amnistía para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig puedan ocupar su escaño, y que otros líderes políticos como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejen de estar inhabilitados.

Así se ha pronunciado este jueves en una declaración institucional desde la Sala de Audiencias del Parlament, junto con los miembros de la Mesa de Junts y ERC: la vicepresidenta primera, Raquel Sans, y los secretarios Juli Fernàndez y Glòria Freixa.

"Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pedimos por enésima vez que se ponga fin a las argucias legales y al filibusterismo judicial que dilatan su aplicación", ha reclamado Rull, que ha señalado que es consciente de que ya está cerca la aplicación de esta norma.

El presidente del Parlament ha avisado de que la aplicación de la amnistía no resuelve la cuestión de fondo y el anhelo de libertad del independentismo, y ha añadido que es algo que se deberá volver a hablar "a fondo y con consecuencias".

Rull ha descrito el 1-O como una expresión de dignidad colectiva en que "el pueblo venció al miedo" y en que los ciudadanos protegieron las urnas, y ha asegurado que esta efeméride es patrimonio inmaterial y político de Catalunya.

"DENUNCIAR LA PERSECUCIÓN"

Ha señalado que este día no solo se debe conmemorar sino que también debe servir para "denunciar la persecución de un movimiento independentista", que ha asegurado que se hizo con la voluntad de hacer daño, castigar, desmovilizar y deshumanizar al adversario.

El presidente de la Cámara catalana ha recordado que la ley de amnistía se aprobó en 2024 y supuso un punto de inflexión en el conflicto político, pero ha lamentado el posterior bloqueo judicial a la hora de aplicarla, que ha calificado de "bloqueo prevaricador".

"Muchas cosas han cambiado desde el 1 de octubre de 2017, pero la anormalidad democrática, desgraciadamente, continúa existiendo. Negar eso, o hacer ver que no existe, es negar la realidad", ha subrayado.