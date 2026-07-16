Rull insta al Supremo a abandonar su "rebeldía" y aplicar la amnistía, tras el aval del TJUE

El presidente del Parlament, Josep Rull, durante un acto institucional por el 15º aniversario de la creación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en el Parlament de Catalunya, a 19 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha instado este jueves al Tribunal Supremo (TS) a abandonar su "rebeldía" y aplicar inmediatamente la Ley de Amnistía sin esperar a otros tribunales españoles, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Europa ha hablado y se ha estrechado el margen para la ambigüedad y los cálculos políticojudiciales o la interpretación de la Ley de Amnistía. Ahora lo que toca, lo que es exigible en un Estado de derecho, es que la cúpula judicial española la aplique definitivamente, sin más subterfugios ni más demoras", ha destacado en una declaración en el Parlament.

Para Rull, la sentencia del TJUE es "un pronunciamiento que interpela directamente a la anormalidad política que vive hoy Catalunya" que pasa por el hecho de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig no pueden ocupar sus escaños en el Parlament porque están en el "exilio".

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