Rull llama a no "banalizar el franquismo" en un homenaje del Parlament a las víctimas del régimen

El Parlament homenajea a las víctimas del franquismo - PARLAMENT

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha llamado este martes a no "banalizar el franquismo bajo ningún concepto" durante el acto de homenaje que realiza anualmente la Cámara catalana a las víctimas de la dictadura.

Ante la escultura 'La pietat', monumento a los inmolados por la libertad de Catalunya, en el patio de la biblioteca del Parlament, Rull ha subrayado que el homenaje es "imprescindible para mantener vivo el recuerdo de todas las víctimas de un régimen despiadado", informa la Cámara en un comunicado.

Rull, que ha cerrado el acto, ha recordado las torturas, los encarcelamientos y las ejecuciones del franquismo y a las personas que se vieron obligadas a exiliarse o sufrieron depuración profesional o censura.

"Un régimen que persiguió la lengua y la cultura catalanas y se esforzó por hacer desaparecer cualquier símbolo de expresión en términos de lengua, de identidad, de cultura, de institución de Catalunya", ha sostenido.

OFRENDA FLORAL

El acto ha comenzado con una ofrenda floral por parte de Rull y el presidente de la Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, Josep Colomer, a la escultura 'La pietat' y, seguidamente, se ha realizado un minuto de silencio musicado con el primer movimiento de la Sonata número 1 para violín de Bach a cargo de la violinista Joana Santandreu.

A continuación, Colomer ha agradecido la voluntad de los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de memoria democrática, y el doctor en historia Ricard Conesa ha remarcado la labor de las asociaciones memorialistas.

Tras las palabras de Rull, el homenaje ha acabado con la interpretación musical de la pieza 'Què volen aquesta gent?', de Maria del Mar Bonet, a cargo de la vocalista Naia González y la guitarrista Addaia de Febrer.

Al acto han asistido los miembros de la Mesa; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Artur Mas, las expresidentas del Parlament Carme Forcadell y Anna Erra; diputados y familiares de represaliados por el franquismo.