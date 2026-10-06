Rull pide la aplicación "efectiva" de la amnistía tras el TC para poder recibir a Puigdemont

El presidente del Parlament, Josep Rull - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha reclamado este martes la aplicación "efectiva" de la Ley de Amnistía tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) para poder dar la bienvenida a la Cámara catalana al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Esperamos dar la bienvenida con todos los honores de los que seamos capaces a los diputados del Parlament, Carles Puigdemont y Lluís Puig, que aún no han podido ejercer sus derechos políticos en plenitud. Los recibiremos con todos los honores y dignidad, como hemos hecho con otros exiliados", ha destacado en una declaración institucional en la Cámara catalana.

Para Rull, con la resolución del Constitucional se ha hecho justicia y, a su juicio, es una victoria colectiva de los que se han mantenido fieles a unos ideales y al servicio del pueblo de Catalunya: "Sobre todo es una victoria de toda la nación".

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