Rull recibe a Pradales en su segunda visita institucional al Parlament

El presidente del Parlament, Josep Rull, recibe al lehendakari, Imanol Pradales, en la Cámara catalana. - PARLAMENT

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido este martes al mediodía al lehendakari, Imanol Pradales, en el despacho presidencial en su segunda visita institucional a la Cámara catalana.

Fue el 24 de enero de 2025 cuando Pradales visitó por primera vez el Parlament y, semanas después, una delegación de la Mesa, encabezada por Rull, hizo una visita oficial a Euskadi, con una agenda que incluyó una recepción con Pradales en el Palacio de Ajuria Enea.

En ese encuentro, ambas partes abordaron cuestiones como el papel del catalán y el vasco en las instituciones europeas y la agenda modernizadora en ámbitos de la ciencia y la tecnología, entre otros aspectos.