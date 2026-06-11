Rull reivindica "la paz, la deliberación y el pacto" en el milenario del parlamentarismo catalán

El presidente del Parlament, Josep Rull, en el acto de presentación de la conmemoración del milenario de las Assemblees de Pau i Treva de Déu, - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha reivindicado este jueves los valores de "la paz, la deliberación y el pacto como herramienta de resolución de conflictos" en el acto de presentación de la conmemoración del milenario de las Assemblees de Pau i Treva de Déu, embrión del parlamentarismo catalán que tuvo lugar en Toluges (Francia) en 1027.

Ha asegurado que esta conmemoración no será solo un ejercicio de memoria histórica y no se hace solo por nostalgia, sino por la capacidad que tiene de proyectar colectivamente a Catalunya hacia el futuro: "Si renunciamos, dejamos de ser quienes somos. Si renunciamos, dejamos de ser nación", ha afirmado.

Rull ha detallado que la intención de esta conmemoración es que los catalanes redescubran una parte esencial de su pasado, tras lo que ha lamentado que Catalunya ha sido una nación a la que se le ha "negado conocer" su propia historia.

"Vale la pena reivindicarla siempre, explicarla siempre, poder hacer una pedagogía crítica", ha subrayado el presidente del Parlament, que ha insistido en que reivindicar la historia ayuda a interpretar el presente y proyectar y construir el futuro.

Rull ha explicado que el Parlament ha publicado en su web un manifiesto al que se pueden adherir los ciudadanos para poner en valor la tradición parlamentaria catalana, así como sus instituciones jurídicas y políticas y su "derecho histórico" a gobernarse a sí mismos, a impulsar espacios abiertos de diálogo y de respeto a la discrepancia que promuevan el pacto y contribuyan a una paz duradera, ha enumerado.

En el acto, presentado por la periodista e historiadora Laia Perarnau, han conversado el catedrático emérito de historia del derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Tomàs de Montagut y la presidenta del Consell Català de Foment de la Pau, Mar Benseny, sobre los orígenes de estas asambleas, el contexto social de la época y el papel que tuvo el Abad Oliva.

CATALUNYA Y LA PAZ

La Mesa acordó el 11 de noviembre de 2025 llevar a cabo esta conmemoración para recordar lo que fue "el embrión del parlamentarismo catalán y poner en valor el compromiso de Catalunya con la paz".

También recordó que la institución parlamentaria de Catalunya tiene sus bases en la alta Edad Media con la creación de las citadas asambleas, que fueron promovidas por el estamento eclesiástico y asumidas por el poder soberano, los condes de Barcelona.

El objetivo era asegurar periodos de interrupción de las continuas guerras entre señores feudales y establecer un sistema de garantías e indemnidades para el clero y la población civil, lo que facilitó la aparición de poblaciones y mercados y estimularon la vida comercial.

La primera de estas asambleas se celebró en Toluges (Francia) en 1027, y por ello la Cámara quiere celebrar esta efeméride con diversos actos bajo el nombre de 'Mi·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu, arrels del parlamentarisme català'.

ACTOS CON MOTIVO DEL MILENARIO

Además, el comisario de la conmemoración, Manel Vila, ha explicado los actos que formarán parte del milenario, que comenzarán el 10 de septiembre de 2026, con la celebración de la Diada de Catalunya, y finalizarán el 27 de diciembre de 2027, en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

También ha destacado un acto en otoño en el Parlament que reunirá a premios Nobel para hablar de paz, y otra reunión con representantes de varias religiones para abordar el papel de la fe y la violencia.

También organizarán actividades en colaboración con varios departamentos de la Generalitat y la Diputación de Girona y de Lleida, otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como exposiciones, encuentros y programas educativos, así como el Premio Internacional Barcelona per la Pau, organizado con el Ayuntamiento de la capital catalana.

Al acto ha asistido el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; las expresidentas de la Cámara Carme Forcadell, Laura Borràs y Anna Erra; miembros de la Mesa del Parlament y diputados de la Cámara catalana, así como integrantes de Consell del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva, que son representantes de entidades y personas de reconocido prestigio vinculadas al ámbito universitario, al fomento de la paz, cultural o historiográfico.