Rull sitúa la aprobación definitiva del proyecto de ley de Presupuestos en torno al 2 de julio

El presidente del Parlament, Josep Rull, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha apuntado que el pleno con el debate final y aprobación del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 y de la ley de acompañamiento se celebrará en torno al 2 de julio.

Lo ha dicho este viernes en una intervención a los medios tras la entrega del proyecto de ley por parte de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar el calendario que dará respuesta a la tramitación de los proyectos de ley.

Este viernes, tras la reunión de la Mesa para la admisión a trámite del proyecto, la Junta de Portavoces fijará el calendario de tramitación de las iniciativas, aunque "el reglamento ya establece algunos plazos que son innegociables".

Una vez se haya admitido a trámite por parte de la Mesa, se publicará en el BOPC y se abrirán los plazos de enmiendas: el plazo para enmiendas a la totalidad será de un mínimo de 10 días naturales y paralelamente se abrirá un plazo inferior a inferior a 20 días naturales para presentar enmiendas al articulado y al estado de gasto.

También se habilitará, entre el martes y el viernes de la próxima semana, un calendario de comparecencias para todos los consellers en las comisiones legislativas correspondientes.

Una vez terminado el plazo de enmiendas, se celebrará el debate de totalidad, previsto para el pleno del 4 de junio y, si se supera, se llevará a cabo el debate a la totalidad de las secciones presupuestarias departamento a departamento.

Tras el plazo de presentación de enmiendas al articulado, se llevará a cabo en comisión el debate tanto del proyecto de ley de presupuestos como del proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público.