S.A. Cosby publica 'El rey de las cenizas': "Tristemente, la violencia en EE.UU. es una tradición"

El escritor S.A. Cosby presenta 'El rey de las cenizas' (Salamandra), en la BCNegra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor estadounidense S.A.Cosby ha publicado en España 'El rey de las cenizas' (Salamandra), una novela negra con aires de tragedia clásica protagonizada por tres hermanos en un pueblo del sur de Estados Unidos, y se ha referido a la situación en su país: "Tristemente, la violencia en EE.UU. es una tradición".

En una entrevista con Europa Press por su participación en el festival BCNegra, Cosby, una de las nuevas voces de la narrativa estadounidense, ha afirmado que es un país "fundado en el genocidio de un pueblo y la esclavitud de otro" y que hasta que no resuelva este pecado original la violencia siempre estará presente.

Ha asegurado que lo que está ocurriendo en Minneapolis (Estados Unidos) le pone "enfermo", ha criticado que parte de la sociedad norteamericana no es capaz de responsabilizarse y siempre se culpa a otros de los problemas, ahora con los migrantes indocumentados.

Pese a este contexto, ha dicho que siempre hay esperanza y que percibe que la población está "harta" con lo que está pasando con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), no solo en Minneapolis sino también en otras ciudades.

Sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado: "No es un rey ni es Dios, es un hombre, ni más ni menos. Hay maneras de hacerlo responsable de sus actos. Es como un abusón de clase y de momento nadie le ha dado un puñetazo metafóricamente".

NOVELA AMBICIOSA

En 'El rey de las cenizas', Roman, un genio de las finanzas, regresa a su pequeño pueblo inventado de Virginia tras el atropello de su padre, un accidente que esconde secretos familiares y que muestra como su hermano Dante está atrapado en deudas con criminales y su hermana Neveah se desvive por mantener en pie el crematorio familiar.

S.A.Cosby ha afirmado que es su libro más largo y ambicioso en el que quería plasmar la dinámica de una familia y los diferentes papeles que a cada uno de los hermanos le toca jugar, y que como en sus anteriores novelas ha intentado dotarlos de complejidad: "No los veo como héroes, sino como personajes trágicos", ha dicho.

Ha afirmado que le gusta ambientar sus novelas en pueblos pequeños rurales para rebatir la creencia de que las novelas negras solo pueden ser en grandes ciudades, ha dicho que eso hace que los crímenes que suceden sean "más personales", y ha subrayado que el uso que hace de la violencia en los libros nunca es gratuita.

EL TRABAJO DE ESCRIBIR

Con un tatuaje de sus libros, Cosby ha dicho que se toma muy en serio escribir y que su primer trabajo es entretener, pero también hacer reflexionar y encontrar la verdad en la sociedad, y que es consciente de que un libro puede cambiar una vida.

Sobre los elogios que ha recibido de autores como Stephen King o Dennis Lehane, ha afirmado que está más que agradecido, y ha remarcado que el hecho de que le consideren un compañero "es un sueño hecho realidad".

Ha explicado que escribe deprisa y que su primer libro, que fue rechazado en 63 ocasiones, lo escribió en seis meses, pero que decidió escribirlo como a él le gustaba, siguiendo su propio camino y sin nada que perder.