Sabater (CUP) avisa de que sus votos "no son un cheque en blanco" y defiende su abstención a Borràs

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha avisado de que los votos de su formación "no son un cheque en blanco" y ha defendido su abstención en la votación a la presidencia del Parlament, que ha ganado la diputada de Junts, Laura Borràs.

"No ha sido correcto que hasta el último momento no se supiera el nombre y no ha habido apertura de Junts para negociar", ha criticado en rueda de prensa este viernes tras la sesión constitutiva del Parlament.

Ha explicado que "por responsabilidad" han cedido uno de los 9 votos de la CUP a favor de Borràs en solidaridad con el exconseller Lluís Puig, que no ha podido delegar el voto porque la Mesa de edad se lo ha negado.

Sabater ha reclamado un cambio de rumbo político para que la crisis no recaiga sobre la mayoría, en sus palabras, y ha subrayado que el papel de los anticapitalistas será el de condicionar la legislatura y que "no sea el despropósito" que creen que fue la anterior.

La dirigente 'cupaire' ha afirmado que sus votos han permitido que la Mesa sea independentista y ha mostrado sorpresa por las palabras de la líder de los comuns, Jéssica Albiach, que les ha acusado de ser cómplices de hacer a Borràs presidenta: "Nosotras no hemos votado al PSOE. Dijimos que nuestro objetivo era frenar a un partido que sigue haciendo gala del 155", ha respondido a los morados.