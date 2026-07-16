S'Agaró (Girona) presenta el documental 'Un estiu per sempre' sobre 100 años de la Costa Brava

Cartel del documental - 'UN ESTIU PER SEMPRE'

GIRONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hostal de La Gavina en S'Agaró (Girona) ha presentado este jueves por la tarde el documental 'Un estiu per sempre. 100 anys d'història de la Costa Brava', sobre el siglo de historia de la zona turística y sobre el papel de S'Agaró como uno de los espacios fundacionales del turismo de calidad del litoral.

Producido por Incís TV con la colaboración de 3Cat, el documental incluye testimonios de diferentes generaciones para explicar la evolución de la Costa Brava, informan los organizadores del acto en un comunicado.

El documental, que se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de S'Agaró, también refleja un siglo de evolución de la Costa Brava a través de sus paisajes, su arquitectura, su cultura, su turismo y sus protagonistas.

Ha abierto el acto la presidenta de S'Agaró 100 (comisión del centenario), Virgínia Ensesa, que ha destacado la voluntad de preservar y difundir el legado histórico y cultural de la localidad, coincidiendo con el centenario del proyecto impulsado por Josep Ensesa Gubert.

Después han intervenido el vicepresidente del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef; el director de Documentales de 3Cat/TV3, David Bassa, y el jefe de Producción de Incís TV, Dani Sala, que han explicado el proceso de creación del documental y la importancia de preservar la memoria audiovisual.

Ha clausurado el acto el alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, que ha destacado el valor patrimonial, cultural y económico que representa S'Agaró para el municipio y para la Costa Brava.