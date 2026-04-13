La Sagrada Familia de Barcelona ofrecerá entrada gratis a los Jordis y Jordines por Sant Jordi

Vista de la Basílica de la Sagrada Familia, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona volverá a ofrecer entradas gratis para los Jordis y Jordines por la Diada de Sant Jordi, que se celebra el próximo jueves 23 de abril, y estrenará una nueva instalación visual, 'Llum primigènia', que se podrá disfrutar del 21 al 27 de abril.

Durante toda la jornada, los Jordis y Jordines podrán acceder gratuitamente al templo con un acompañante, reservando su entrada a través de la página web del templo a partir de este lunes, explica en un comunicado recogido por Europa Press.

La Sagrada Familia también entregará 90 entradas dobles para visitar la Basílica en un horario excepcional, a partir de las 20 horas, durante la verbena de Sant Jordi del 22 de abril: para entrar en el sorteo, los interesados deben inscribirse a través de un formulario, también disponible en la página web.