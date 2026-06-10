La Sagrada Família conmemora el centenario de la muerte de Gaudí con una ofrenda en su tumba

La Sagrada Familia conmemora el centenario de la muerte de Gaudí con una ofrenda en su tumba - EDU VIZA/SAGRADA FAMILIA

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha conmemorado la mañana de este miércoles el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí con una ofrenda floral en su tumba, situada en la cripta del templo expiatorio, en un acto presidido por el presidente delegado del patronato, Esteve Camps, y el párroco de la basílica, Josep Maria Turull.

El acto ha sido uno de los primeros acontecimientos previstos a lo largo de la jornada para recordar al arquitecto y que culminará con la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família por parte del papa León XIV.

La ceremonia ha contado con la presencia de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; la tercera teniente de alcalde, Albert Batlle; el alcalde de Riudoms, Ricard Gili, y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

Ante la tumba de Gaudí, el secretario del patronato, Jaume Solé, ha destacado el legado espiritual, humano y arquitectónico y la vigencia de su mensaje 100 años después de su muerte.

La dimensión musical ha ido a cargo del Cor de Cambra Francesc Valls, bajo la dirección de Pere Lluís Biosca, con la participación de la soprano Marta Mathéu y del organista Juan de la Rubia, incluyendo la interpretación de 'Al cel blau', de Lluís Millet y Lluís Maria de Valls, una obra especialmente vinculada a Gaudí, y 'Damunt de tu, només les flors', de Frederic Mompou, con letra de Josep Janés.