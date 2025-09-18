La Sagrada Familia, sobre la fachada de la Gloria: "El puente es indiscutible, es proyecto de Gaudí"

Martínez, Camps y Faulí posan ante las maquetas de los próximos proyectos de la Sagrada Família - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha confiado en que la fachada de la Glòria, previsto como el acceso principal al templo desde la calle Mallorca, se construirá tal y como se ideó: "El puente es indiscutible, es el proyecto de Gaudí".

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa junto al director general, Xavier Martínez, y el arquitecto director, Jordi Faulí, donde ha asegurado que las negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para obtener los permisos continúan con un "diálogo sincero y agradable".

Respecto a la fecha de finalización de las obras de la Sagrada Familia, ha augurado que si las circunstancias generales siguen su curso normal, acabando en 2026 la torre de Jesucristo e iniciando en 2027 la fachada de la Gloria, "seguramente en 10 años se pueda construir".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)