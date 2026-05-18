La Sagrada Familia reabrirá "siempre" que garantice la seguridad, ante la concentración de docentes

Docentes ante la Sagrada Familia
Docentes ante la Sagrada Familia - USTEC·STES
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 11:21
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BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona prevé reabrir "siempre que esté garantizada la seguridad" de trabajadores y visitantes, después que este lunes por la mañana docentes en huelga hayan bloqueado el acceso a la basílica.

Fuentes del patronato del templo han explicado a Europa Press que por el momento no han podido abrir y que están devolviendo el dinero de las entradas.

En el quinto día de huelga de profesores, docentes se han concentrado desde primera hora ante la Sagrada Familia con pupitres y sillas para reclamar mejoras laborales y salariales.

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