La Sagrada Familia reabrirá "siempre" que garantice la seguridad, ante la concentración de docentes

Docentes ante la Sagrada Familia - USTEC·STES

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona prevé reabrir "siempre que esté garantizada la seguridad" de trabajadores y visitantes, después que este lunes por la mañana docentes en huelga hayan bloqueado el acceso a la basílica.

Fuentes del patronato del templo han explicado a Europa Press que por el momento no han podido abrir y que están devolviendo el dinero de las entradas.

En el quinto día de huelga de profesores, docentes se han concentrado desde primera hora ante la Sagrada Familia con pupitres y sillas para reclamar mejoras laborales y salariales.