Saima Systems presenta en el congreso Aslan un nuevo conector para mejorar la ciberseguridad

Stand de Sayma Sistems. - SAYMA SISTEMS

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Saima Systems acudirá a la 33 edición del congreso y exposición sobre transformación digital Aslan, en la que presentará sus últimas innovaciones en conectividad segura y ciberseguridad, explica la compañía catalana este viernes en un comunicado.

En concreto, el director comercial y cofundador de la compañía, Ignacio Marco, participará en una ponencia durante el congreso, en la que presentará el módulo Saiwall Siem Connector, que permite integrar de forma directa la infraestructura de red con plataformas SIEM, facilitando una supervisión de los eventos de seguridad y reforzando la capacidad de respuesta ante incidentes.

"Con Saiwall Siem Connector damos un paso más para romper las barreras de integración que todavía existen entre la red y las plataformas de ciberseguridad", explica Marco.

Con esto, además, la compañía busca reforzar su posicionamiento como un socio tecnológico para el ecosistema IT, como integradores, proveedores de servicios cloud y consultoras tecnológicas, que buscan soluciones de conectividad "segura, escalables y preparadas para entornos críticos".

La empresa catalana especializada en soluciones avanzadas de conectividad y ciberseguridad estará presente en un espacio propio en Alsan, que se celebrará del 17 al 19 de marzo en el Palacio de Congresos de Ifema Madrid.