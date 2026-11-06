Saiz expresa "total tranquilidad" ante la investigación de la Fiscalía Europea tras el accidente en Urda (Toledo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras una visita a Aspanide, a 6 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La Fundació ASPANIDE es una entidad privada sin ánimo de lucro situada en San - David Zorrakino - Europa Press

Afirma en que la supuesta oferta del PP a Koldo sería el "mayor daño" a la democracia

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado "total tranquilidad" ante la investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) por presunto fraude de fondos europeos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Ha asegurado la "total colaboración" con la justicia europea para recabar la información que necesite, en declaraciones a los medios este viernes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), junto a al conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, y la alcaldesa del municipio, Mireia González.

En concreto, el organismo investiga contratos relacionados con las posibles causas del accidente de Urda, en el que fallecieron 69 personas, y que afectarían a fondos comunitarios destinados a la renovación, mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la vía afectada.

KOLDO

Al preguntársele por la presunta oferta de un millón de euros por parte del PP al exasesor del ministerio de Transportes Koldo Gracía a cambio de información sobre el Ejecutivo, ha insistido en que sería el "mayor daño" a la democracia de los últimos tiempos.

"Me llama la atención que en estos momentos estamos escuchando al PP que no da credibilidad a estas declaraciones, cuando hace unos pocos meses hasta el propio (Alberto Núñez) Feijóo daba credibilidad a Koldo", ha argumentado Saiz.

De este modo, ha vuelto a reclamar al líder popular que dé explicaciones ya que, ha remarcado, se trata de unos hechos "de una extraordinaria gravedad".