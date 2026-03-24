Salazar (Sindicatura de Comptes) defiende la autonomía de las instituciones de control

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar - JUAN LÁZARO ICAL - SINDICATURA DE COMPTES

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, ha defendido la necesidad de respetar la autonomía de las instituciones de control externo para "preservar su imparcialidad y rigor, y garantizar que su trabajo sea útil", informa el ente en un comunicado este martes,

Salazar ha participado en un Encuentro de Alto Nivel organizado en Madrid por el Tribunal de Cuentas y la organización internacional de instituciones fiscalizadoras superiores Intosai.

Durante su intervención, Salazar ha expuesto algunas de las condiciones básicas para asegurar esta independencia, como que formen parte del marco constitucional o que la legislación propia regule con claridad la composición, atribuciones y mandato del órgano.

Ha subrayado la importancia de garantizar la independencia y publicidad del trabajo que realizan estos entes, así como de evitar que este trabajo quede supeditado a la influencia de agentes externos.

"Debemos saber huir de la influencia política, del sesgo, no tenemos que estar mediatizados ni por las noticias ni por actos de terceros, porque aquí descansa nuestra reputación y la utilidad de nuestro trabajo", ha explicado.