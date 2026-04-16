Sale de la cárcel de Ponent (Lleida) el autor de dos asesinatos que los Mossos vigilarán

Archivo - Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor de dos asesinatos, un intento de homicidio y diversos atracos violentos ha salido este jueves sobre las 11.00 horas del Centro Penitenciario de Ponent (Lleida), donde ingresó por primera vez en 1986 hasta 1998, año en el que volvió a ser encarcelado hasta 2020, por lo que los Mossos d'Esquadra le vigilarán por su "alto riesgo" de reincidencia.

Según explican fuentes conocedoras a Europa Press, la Fiscalía de Lleida avisó a la policía catalana de su excarcelación para que fuera vigilado ante la posibilidad del alto riesgo de reincidencia delictiva, así como por su componente violento.

Así, los Mossos harán un seguimiento del hombre durante las primeras semanas para evitar que vuelva delinquir.

El ahora excarcelado fue condenado a 65 años de cárcel por un asesinato, si bien también intentó matar a un expolicía y acabó con la vida de un efectivo de Mossos d'Esquadra.

Tras salir de prisión por estos hechos, volvió a ingresar en abril de 2021 por dos atracos en supermercados de Lleida, la última condena que le fue impuesta.