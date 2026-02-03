Sale a licitación la mejora del puerto de Les Cases d'Alcanar (Tarragona) por 4,28 millones

Imagen del puerto de Cases d'Alcanar (Tarragona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Ports de la Generalitat ha sacado a licitación por 4,28 millones de euros la ejecución de las obras del puerto de Les Cases d'Alcanar (Tarragona), que implican la prolongación del dique y construcción de un espigón antireflector interior en el mismo dique.

Estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses, tienen el objetivo de mejorar la protección de la infraestructura, reducir la agitación interior y evitar que el oleaje sobrepase el contradique del puerto, lo que acaba por afectar a las embarcaciones, ha explicado el Govern este martes en un comunicado.

El puerto de Les Cases d'Alcanar es el único de la costa catalana con una bocana o canal de entrada con orientación hacia el noreste, "lo que hace que el puerto sea más vulnerable a los temporales de levante" y afecta a las instalaciones y la actividad pesquera y náutica, explica el texto.