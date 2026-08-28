Sales (Junts) acusa a Illa de comenzar el curso "sin dar respuesta a los principales problemas"

Archivo - La presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales, durante una sesión plenaria en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber comenzado el curso político "sin dar respuesta a los principales problemas de una Catalunya que se está desguazando".

Lo ha dicho en un comunicado este viernes en respuesta al discurso de Illa en el encuentro del Govern en Os de Balaguer (Lleida) que ha simbolizado el inicio del curso.

"Los catalanes estamos cansados de tanta propaganda y, sobre todo, de que no funcione nada de lo que depende del Govern", ha sostenido Sales, que ha afeado también a Illa una falta de propuestas en los ámbitos de las infraestructuras, los servicios públicos, el inicio del curso escolar con huelga convocada, vivienda, fiscalidad o lengua.

Respecto al anuncio de Illa en materia de gestión forestal, Sales ha reclamado que no sea "una dosis más de propaganda" y ha señalado una falta de ejecución del 50% de las franjas antiincendios, de un corredor cortafuegos de los anunciados el año pasado, o ayudas al Baix Ebre (Tarragona) por el incendio de 2025.

"Desaparecido ante los aguaceros en el sur del país, incompetente ante el caos de Rodalies durante el eclipse y mudo ante la catalanofobia por hablar catalán o llevar una estelada", ha afirmado la líder de los 'juntaires' en la Cámara catalana.

Finalmente, ha erigido a Junts como alternativa al Govern socialista: "Ante la propaganda y los fracasos del presidente Illa, Junts ofrecemos lo que Catalunya necesita: liderazgo, soluciones y firmeza ante Madrid".