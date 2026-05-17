Sales (Junts) asegura que "Catalunya tiene hoy un problema y se llama Salvador Illa"

Imagen de archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado la falta de ambición que a su juicio tiene el Govern de Salvador Illa y ha asegurado: "Catalunya tiene hoy un problema y se llama Salvador Illa", parafraseando la conocida frase de Pasqual Maragall en sede parlamentaria dirigida al expresidente de la Generalitat Artur Mas en 2005.

Lo ha dicho dicho en una entrevista a 'El Món', recogida este domingo por Europa Press, en la que ha hecho un balance de los dos años desde las elecciones del 12 de mayo, en las que ganó el PSC y que situaron a Salvador Illa como presidente de la Generalitat con los votos de ERC y los Comuns.

Ha considerado que este Govern está llevando a Catalunya hacia la decadencia, dice, en ámbitos como la educación, la seguridad, la vivienda y el transporte: "El país vive una situación de máxima complejidad por esta sumisión y por esta falta de liderazgo".

También ha puesto el foco en la dependencia que cree que tiene Illa de Madrid y ha lamentado que el Govern esté "supeditado a las órdenes de Pedro Sánchez", y ha vuelto a insistir en el déficit fiscal de 22.000 millones de euros anuales.

"Que 22.000 millones de euros se vayan cada año y no vuelvan, y no haya un presidente que lo primero que haga sea preguntar y reclamar esto, para nosotros muestra una carencia de liderazgo y una debilidad. Una supeditación que es total", insiste.

CRÍTICAS A ERC Y A LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Por otro lado, Sales ha lamentado que ERC sea cómplice, según ella, de una "desnacionalización que avanza a marchas forzadas", y advierte que, con la situación de emergencia actual, que ahora pacten los presupuestos les hace cómplices de lo que ocurre.

Ha mostrado su preocupación por la lengua y critica la política lingüística del Ejecutivo y del conseller Francesc Xavier Vila, porque considera que se está "blanqueando" lo que hace el Govern e insiste en que el conseller debe tener una premisa clara, que el catalán se debe utilizar siempre.

"El Departament de Política Lingúística puede tener toda la voluntad que quiera, pero es un escaparate. Porque no tiene incidencia en los otros departamentos que hacen lo que quieren", y considera necesario que se haga un proceso de concienciación lingüística.

INFILTRACIÓN DE MOSSOS Y TRASPASO DE RODALIES

Sobre la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente, insiste en que los maestros tienen derecho a organizarse, y remarca que "la responsabilidad es de la consellera Parlon y de Trapero", y reitera que se deben asumir consecuencias.

Sales ha insistido en que hace falta el traspaso integral de Rodalies: "Pactan un traspaso, pero que tiene las competencias Madrid, y quien tendrá las decisiones será Madrid con la empresa mixta. Y el follón se ve cada día".

"En cambio, Ferrocarrils de la Generalitat funciona bien. El modelo ya lo tenemos. Necesitamos que haya un traspaso para que esto funcione como el modelo de éxito que ya tenemos aquí", afirma.

Por último, preguntada por si su formación sufre por el ascenso de Aliança Catalana, remarca que "el tema de Aliança es una realidad" pero que su partido tiene un rumbo claro y que pretende seguir ejerciendo de alternativa para revertir los resultados electorales.