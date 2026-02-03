Sales (Junts) critica que el Govern no se reúna con los grupos para informar sobre Rodalies

Archivo - La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este martes que Govern no se reúna con los grupos parlamentarios para informarles sobre Rodalies desde el martes de la semana pasada y ha pedido "responsabilidad" por las pérdidas económicas a raíz de las incidencias.

"Las reuniones terminaron el martes por la mañana. Pese a que al día siguiente, en sede parlamentaria, se habló de una crisis viva. No hay información alguna por parte del Govern. Yo, como presidenta, interpelé al conseller Dalmau para pedirle que estas reuniones pudieran volver a funcionar", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha lamentado que, con los cortes en el servicio ferroviario, las empresas "están perdiendo mucho dinero cada día" y que se tendrá que cuantificar la cifra.

Ha preguntado dónde está el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, mientras esto sucede y, además, ha exigido poder hablar sobre la responsabilidad ante las pérdidas.

CORTES EN RODALIES ESTE MARTES

Ha expresado que hay "caos, colapso y falta de liderazgo" ante la situación de Rodalies, y ha incidido en la situación de este martes, donde ha habido dos cortes en el servicio en menos de una hora entre las 7.10 horas y las 8.08 horas y provocados por sendas incidencias en el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França de Barcelona.

Ha reiterado que Junts propondrá en el pleno del Parlament de la próxima semana una iniciativa parlamentaria con 14 puntos por Rodalies, entre ellas el traspaso de la gestión del servicio de forma integral a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

TRASPASO DE INMIGRACIÓN A CATALUNYA

Ha valorado el cambio de posición de Podemos mostrándose más favorable al traspaso de competencias en inmigración a Catalunya: "Lo que no puede ser es que por la mañana seamos racistas y por la tarde no lo seamos", ha dicho.

Ha señalado que, para Junts, el traspaso de las competencias "no es cuestión ni de aritméticas parlamentarias ni de encuestas", sino de derechos, deberes y condicionantes para acoger a los migrantes, según ella.