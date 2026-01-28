Sales (Junts) exige la dimisión de Paneque y Puente y "frenar el actual traspaso" de Rodalies

La diputada de Junts Mónica Sales interviene durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau, en funciones de presidente, comparece hoy en el pleno del Parlament a petición propi - David Zorrakino - Europa Press

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha exigido este miércoles al Govern la dimisión de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Òscar Puente, y "frenar el actual traspaso" de Rodalies pactado entre ERC y el PSOE.

"Como ya hemos visto que no tienen ni la más mínima intención de cesar a la consellera Paneque y que persistirán en el error, la petición que le hacemos formalmente es que frenen el actual traspaso de Rodalies. Rectifiquen", ha reclamado Sales, dirigiéndose al conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente.

Tras defender un traspaso 100% catalán del servicio, ha apelado a los 19 diputados del PSC en el Congreso, a ERC y a los de Junts a aprovechar la situación actual del Gobierno para forzarle a moverse: "Del mismo modo que pedimos un frente común por el concierto, pensamos que también es necesario hacer extensiva esta fuerza para el traspaso integral de Rodalies".

Además de reprochar la actitud de Dalmau en su comparecencia, ha acusado al Govern de haber hecho "el ridículo" y de haber dejado abandonados a miles de catalanes en lo que, a su juicio, ha sido una gestión marcada por la improvisación, la descoordinación y la desinformación.

Sales ha recordado que los socialistas, además de gobernar en España y en Catalunya, han presidido Renfe en los últimos años, por lo que considera que lo ocurrido es consecuencia también "de la dependencia de Catalunya al Estado español" y la falta de inversión en la red ferroviaria.