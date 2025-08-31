Sales (Junts) pide al Govern que cumpla el Pacte Nacional per la Llengua antes de pedir adhesiones

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha dicho que antes de pedir a los ayuntamientos que se sumen al Pacte Nacional per la Llengua, el Govern de la Generalitat "tendría que cumplirlo", por ejemplo, con la creación de la oficina de protección de los derechos lingüísticos.

"Debería recoger directamente y actuar ante las 450 quejas que ha recibido Plataforma per la Llengua", ha afirmado este domingo en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Los departamentos de Presidencia y Política Lingüística de la Generalitat han enviado esta semana una carta a los ayuntamientos catalanes para pedir que se adhieran al Pacte Nacional per la Llengua, incluido un texto de moción a aprobar en plenos municipales para desplegar políticas locales.