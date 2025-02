Sales (Junts) pregunta al Govern "cómo cubrirán" las nuevas 1.000 plazas de cursos de C2 de catalán

Niega haberse saltado el pacto antifascista al abstenerse en una iniciativa de AC

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha preguntado al Govern "cómo cubrirán" las nuevas 1.000 plazas públicas de cursos de nivel C2 de catalán, en cuanto al personal que necesitarán, el presupuesto necesario y los lugares en las que se impartirán.

En rueda de prensa este martes, Sales ha explicado que han registrado una batería de preguntas en el Parlament al respecto, y ha asegurado que, pese a este incremento de 1.000 plazas, "se quedaron más de 5.000 en la calle".

También ha criticado que la Junta de Portavoces haya rechazado tramitar de manera urgente una iniciativa de Junts para que el Parlament inste al Congreso a impulsar una medida cautelar de desalojo inmediato de una propiedad ocupada en 48 horas, y que también haya tumbado la propuesta de Junts de hacer una ponencia conjunta para elaborar una ley catalana de vivienda.

Preguntada por si es partidaria de que el Govern o el Ayuntamiento compren el edificio de la Casa Orsola en Barcelona, Sales ha respondido que su grupo parlamentario no ha tenido aún el debate para posicionarse al respecto, y ha criticado que el consistorio no comprase el inmueble en 2021 cuando gobernaba la alcaldesa Ada Colau.

PACTO ANTIFASCISTA

La portavoz parlamentaria de Junts ha negado que su formación se haya saltado el pacto antifascista contra las iniciativas de Vox y Aliança Catalana (AC) en la Cámara catalana, al haberse abstenido la semana pasada en la Junta de Portavoces en la votación de una propuesta de declaración institucional impulsada por AC.

"No hemos roto el cordón democrático. Hicimos una abstención a una propuesta de declaración institucional que no prosperó. No hemos contravenido este acuerdo", ha subrayado Sales, que ha asegurado que han votado en contra de todas las iniciativas de Vox y que han hecho un par de abstenciones a propuestas de AC, que han argumentado, según ha dicho.