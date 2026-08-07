Sales (Junts) sobre la propuesta de ERC para Educación: Llega con los Presupuestos ya "cerrados"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en una rueda de prensa ante la Cámara catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha afirmado que le sorprende que la propuesta del presidente de ERC, Oriol Junqueras, para pactar equipos de expertos en Educación y otras áreas aunque cambien los Governs, llegue "una vez cerrados los Presupuestos".

"Tenían incidencia para aplicar esta política justo antes de cerrar los Presupuestos, por lo tanto tenían una herramienta de fuerza y me sorprende que llegue ahora", ha sostenido en una rueda de prensa este viernes ante el Parlament.

En todo caso, Sales ha dado la "bienvenida a ERC a esta petición que hizo Junts de acuerdo de país" y ha instado a los republicanos a trabajar conjuntamente de cara al debate monográfico sobre educación que, a petición de Junts, se celebrará en la Cámara catalana a finales de octubre.

"Durante estas últimas semanas hemos hecho una veintena de reuniones aproximadamente con diferentes colectivos que representan al mundo educativo, estamos escuchando sus propuestas", ha agregado Sales.

La líder de Junts se ha expresado así tras ser preguntada por su opinión respecto a la propuesta que Oriol Junqueras hizo en una entrevista de Europa Press este miércoles para que los partidos pacten un equipo de expertos de prestigio en el Departament de Educació al margen de quien gobierne.