Salud atendió 17.216 urgencias el día del eclipse en Catalunya, un 12,2% más que hace una semana

Corbera d’Ebre durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario público de Catalunya ha atendido 17.216 urgencias en hospitales y dispositivos de atención primaria urgente durante el pasado miércoles, el día del eclipse solar total, lo que supone un incremento del 12,2% respecto a la semana anterior.

Los alzas más significativos se han registrado en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona (Tarragona), con un 27,9% y 24,2% más, dos de las áreas consideradas de mayor afluencia para observar el eclipse, informa la Generalitat este jueves en un comunicado.

Desde el Departamento de Salud han defendido que el sistema sanitario catalán ha absorbido "con eficacia" el repunte de la actividad asistencial derivada del eclipse, sin comprometer la capacidad asistencial de los centros.

Ante la previsión de una elevada movilidad de personas en Catalunya, se activaron refuerzos territoriales en servicios de urgencias hospitalarias, centros de atención de urgencia, dispositivos de oftalmología, transporte sanitario urgente y de coordinación asistencial.

ATENCIONES DEL SEM

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ha atendido a 134 personas por incidencias relacionadas con el eclipse desde las 7.00 horas del miércoles y las 13.30 horas de este jueves, y 40 personas han presentado afecciones oftalmológicas.

Del total de incidencias registradas, 11 han requerido la movilización de ambulancias, de los cuales 6 se han trasladado a diferentes centros sanitarios: 1 en estado crítico por traumatismo, 1 estado grave, 3 en estado menos grave y 1 en estado leve.