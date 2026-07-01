Salud impulsa un marco estratégico para la medicina personalizada y de precisión en Catalunya

Presentación del marco estratégico en Barcelona - CONSELLERIA DE SALUD

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat, junto al Servei Català de la Salut (CatSalut), ha impulsado un marco estratégico para desplegar la medicina personalizada y de precisión en el sistema sanitario catalán.

La hoja de ruta, presentada este miércoles en Barcelona, prevé incorporar este modelo asistencial al sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat) de forma "planificada, coordinada y equitativa", informa el Govern en un comunicado.

El objetivo es garantizar que la innovación llegue a todos con los mismos criterios de acceso, calidad y seguridad, independientemente del territorio o centro, y que la incorporación de nuevas tecnologías con criterios de "evidencia, valor, sostenibilidad y gobernanza compartida".

El modelo incorporará y consolidará la cartera de servicios de genética dentro del sistema sanitario público catalán, para garantizar el acceso a pruebas genéticas; homogeneizar la práctica clínica; mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las personas, y garantizar una atención de calidad.

El despliegue se apoyará en plataformas transversales del Siscat que facilitarán la integración de información clínica, genética y familiar, así como de imágenes, y también mejorarán la trazabilidad de los procesos.

Tras el proceso participativo de 2025, los próximos pasos previstos incluyen documentos operativos y guías de recomendaciones, desplegar las plataformas y sistemas de información compartidos, y crear materiales formativos y divulgativos.