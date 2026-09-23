Salud registra un "récord" de 52.560 documentos de voluntades anticipadas en 2025, un 52% más

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat registró en 2025 un "récord" de 52.560 documentos de voluntades anticipadas (DVA), lo que supone un incremento del 51,9% respecto al año anterior y sitúa en 240.579 el número acumulado de documentos registrados en Catalunya.

Este crecimiento consolida una tendencia de ascenso sostenido y evidencia "el impacto de las medidas impulsadas" para facilitar el ejercicio del derecho de las personas para expresar de manera anticipada sus preferencias sobre la atención sanitaria y los tratamientos médicos, informa el departamento este miércoles en un comunicado.

La novedad que explica este aumento es la consolidación de la formalización ante los profesionales sanitarios, que durante 2025 ha representado el 84,41% de todas las formalizaciones, mientras que el 13,01% se han hecho ante notario y el 2,52% ante tres testigos.

El documento de voluntades anticipadas permite que cualquier persona mayor de edad con capacidad suficiente deje constancia por escrito de sus valores, preferencia e instrucciones sobre la atención sanitaria futura y permite designar una persona representante que vele por su cumplimiento.

Las mujeres continúan siendo las principales usuarias de esta herramienta, con un 63,77% de los documentos formalizados en 2025, por el 36,23% de hombres, y la mayor parte de las personas que formalizan un DVA son de edad avanzada.