Salut prevé que los Csir resuelvan las solicitudes de dependencia en menos de 60 días en diciembre

Del Castillo durante el acto de este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat prevé que los Centros de Salud Integral de Referencia (Csir) resuelvan las solicitudes de dependencia en menos de 60 días en diciembre de este año, y que esta práctica se extienda a toda Catalunya para diciembre de 2027.

Así lo ha dicho el presidente del Comité para la Evaluación, Innovación, Reforma Operativa y Sostenibilidad del Sistema de Salud (Cairos) de la Conselleria de Salud, Manel del Castillo, en un encuentro con periodistas este viernes.

Del Castillo ha destacado que la prueba piloto del Csir de Vic (Barcelona) ha logrado resolver en 45 días de media las solicitudes del grado de dependencia, frente a la media catalana de 397 días.

La prueba piloto ha beneficiado a "alrededor de 100 personas", y ha incorporado la resolución de grado y el Plan de Atención Individualizada (PIA) en una única visita, como contempla el Pla Cura del Govern de la Generalitat.

El presidente ha destacado también que todas las medidas impulsadas por el Cairos respecto a los Csir, un total de 25, ya están en marcha.

CSIR

La incorporación de la programación por motivos en los 27 Csir ha permitido que el 75,6% de los pacientes que requieren visita en menos de 48 horas la tenga, una "modesta" mejora respecto al 75% del conjunto de Catalunya.

Del Castillo ha destacado también que el acuerdo entre los Csir y los hospitales de referencia sobre derivación ha permitido reducir el número de pacientes fuera de plazo, mejorando la coordinación y reduciendo las visitas sucesivas en todas las especialidades.

Asimismo, según los datos del Cairos, la satisfacción de los usuarios se sitúa en un 58,1 en una escala que va desde -100 hasta 100, ante lo que el presidente se ha mostrado "no triunfalista, pero sí satisfecho".

Preguntado por el malestar del colectivo médico y por las últimas movilizaciones, ha respondido que no se resolverá solo con medidas laborales como jornadas o salarios (aunque también entiende que son importantes) sino organizativas: "El principal problema que detecta Europa es la crisis del profesionalismo".